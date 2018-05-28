Дана Уайт уверен: Конор хочет боя с Хабибом!

— Ма собираемся встретиться с Конором в Лас-Вегасе. В эти выходные не получилось. Надеюсь, скоро мы встретимся. Уверен, что Макгрегор следующим соперником хочет видеть Нурмагомедова. А Нурмагомедов хочет Макгрегора, — цитирует Уайта MMAFighting.com.

Как Хабиб и Макгрегор шли навстречу друг другу