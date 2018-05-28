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Дана Уайт уверен: Конор хочет боя с Хабибом!
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Дана Уайт уверен: Конор хочет боя с Хабибом! 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент UFC Дана Уайт заявил, что чемпион организации россиянин Хабиб Нурмагомедов, а также бывший чемпион ирландец Конор Макгрегор хотят провести совместный поединок. Ранее руководитель сказал, что если этот бой состоится, то это произойдет в Лас-Вегасе.
— Ма собираемся встретиться с Конором в Лас-Вегасе. В эти выходные не получилось. Надеюсь, скоро мы встретимся. Уверен, что Макгрегор следующим соперником хочет видеть Нурмагомедова. А Нурмагомедов хочет Макгрегора, — цитирует Уайта MMAFighting.com.
Как Хабиб и Макгрегор шли навстречу друг другу
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