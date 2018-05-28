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Арман Царукян победу над бразильцем посвятил Хабаровску
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Арман Царукян победу над бразильцем посвятил Хабаровску 

Хабаровский край сегодня 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровске под крышей «Платинум Арены» завершился традиционный международный турнир «Кубок мэра» по современному панкратиону. В решающем бою хабаровчанин Арман Царукян отстоял чемпионский титул, одолев бразильца Джуниора Ассунсао. Теперь наш боец имеет все шансы попасть в самый крутой промоушен на планете — Ultimate Fighting Championship, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Арман Царукян уже неоднократно выигрывал в крупных состязаниях. Напомним, что в декабре прошлого года на международных соревнованиях «Восточный рубеж» по современному панкратиону в Хабаровске Царукян также одержал победу, став чемпионом Азии. Кроме того, Аману удалось отличиться на представительном международном турнире в Сочи по боевому самбо на глазах Президента России Владимира Путина.
— Я думаю, что Царукян хорошо подготовлен, он молод и голоден до побед. Но я собираюсь его вырубить и пополнить свою коллекцию ещё одним поясом, — заявил соперник Амана — Джуниор Ассунсао накануне «Кубка мэра».
Однако на деле всё вышло иначе. Уже в первом раунде Царукян едва не отправил бразильца в нокаут. В дальнейшем наш боец держал ситуацию под контролем и в итоге добился заслуженной победы.
— Спасибо болельщикам, организаторам. Этот бой посвящаю родному Хабаровску. С юбилеем, любимый город! — сказал позже радостный Арман Царукян.
Победила в этот вечер ещё одна хабаровчанка Айгуль Хабирова, которая в единственном в рамках турнира женском бою одолела китайскую спортсменку. А вот любимец публики Евгений Рязанцев по прозвищу Бэд Бой на этот раз уступил бойцу из Поднебесной. В состязаниях также принимали участие спортсмены из США, Канады и Польши.
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