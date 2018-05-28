Боец ММА уговорил соперника сдаться прямо на ринге

В рамках ММА-турнира Bellator 200 на ринг вышли Майкл Пейдж и Дэвид Рикелс. Но вместо ожесточенного сражения зрители получили настоящий урок ораторского мастерства: уже в начале второго раунда Пейдж буквально уговорил Рикелса сдаться.

Само собой, не просто так. Пейдж провел результативную атаку и случайно рассек бровь противнику. Он моментально отошел в сторону и указал рефери на травму.

Долю секунды Рикелс сомневался, но затем и в самом деле сказал рефери, что прекращает бой. Для Пейджа эта победа стала 13-й, британец еще не проигрывал никогда в жизни.