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Боец ММА уговорил соперника сдаться прямо на ринге
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Боец ММА уговорил соперника сдаться прямо на ринге 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
В рамках ММА-турнира Bellator 200 на ринг вышли Майкл Пейдж и Дэвид Рикелс. Но вместо ожесточенного сражения зрители получили настоящий урок ораторского мастерства: уже в начале второго раунда Пейдж буквально уговорил Рикелса сдаться.
Само собой, не просто так. Пейдж провел результативную атаку и случайно рассек бровь противнику. Он моментально отошел в сторону и указал рефери на травму.
Долю секунды Рикелс сомневался, но затем и в самом деле сказал рефери, что прекращает бой. Для Пейджа эта победа стала 13-й, британец еще не проигрывал никогда в жизни.
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