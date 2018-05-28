Александр Волков: Наверное, следующий бой проведу с победителем пары Кормье — Миочич

Тяжеловес Волков одержал четыре победы в четырех боях UFC.

«Я не огорчился, когда узнал, что Олейника назначили хедлайнером турнира в Москве. Более того, я рад за Алексея, ведь у нас хорошие отношения.

Что касается моего боя, то последний наш разговор с UFC закончился тем, что я буду 7 июля присутствовать на турнире в Лас-Вегасе. В случае травмы Кормье или Миочича выйду на замену одному из них. Поэтому логично, что какие-либо переговоры начнутся только после 7-го числа.

Если отбросить вариант с травмой, то, наверное, проведу следующий поединок с победителем пары Кормье — Миочич. Сейчас появляются разные слухи, но ни один из них не имеет под собой какой-то почвы. С нами, повторюсь, в переговоры не вступали.

Но, конечно, если, к примеру, выиграет Кормье и вернется обратно в полутяжелый вес, я не собираюсь ждать своего титульного шанса. В таком случае возможен мой бой с Миочичем, который будет носить претендентский характер», — цитирует Волкова Sport24.ru.