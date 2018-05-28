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Звёзды мирового спорта приедут в Челябинск на вечер смешанных единоборств
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Звёзды мирового спорта приедут в Челябинск на вечер смешанных единоборств 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
Звёзды мирового спорта и шоу-бизнеса во главе с Александром Шлеменко, Николаем Валуевым и Джиганом посетят вечер смешанных единоборств, который состоится в Челябинске 1 июня, сообщают организаторы.
Бои M1 Challenge состоятся на Южном Урале впервые. Выбор площадки организаторы объясняют тем, что в Челябинске хорошо развиты школы боевых единоборств, а город уже не раз принимал крупные соревнования.
«Приезд такого известного бойца, как Александр Шлеменко вызовет большой интерес у любителей боевых единоборств. Тем более, что он в Челябинск ранее не приезжал. Не сомневаюсь, что это мероприятие соберет на арене «Трактор» полные трибуны, и зрители получат удовольствие от увиденных поединков», — отметил начальник Управления по ФКСиТ Челябинска Евгений Иванов.
В программе вечера — 12 боёв, которые разделены на два блока. В 18:00 стартуют предварительные поединки, а финальные схватки начнутся в 20:30. На арену выйдут не только российские бойцы, но и представители Франции, Бразилии, Лихтенштейна и США. Зрители также смогут увидеть выступление рэпера Джигана. Организаторы отмечают, что большую часть билетов раздадуть воспитанникам спортивных школ и детских домов, пригласят ветеранов спорта. Горожане также смогут приобрести билеты в кассах.
Напомним, 31 мая, за день до бойцовского вечера, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев проведёт мастер-класс на открытии бойцовского клуба в Челябинске. Также в ТРК «Родник» состоится автограф-сессия участников турнира, среди которых будет Александр Шлеменко.
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