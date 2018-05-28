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Названы сроки боя Нурмагомедова с Макгрегором
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Названы сроки боя Нурмагомедова с Макгрегором 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт обозначил сроки проведения боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Его слова приводит MMA Fighting.
«Мы собираемся встретиться с Конором в Вегасе. Я не виделся с ним после инцидента в Нью-Йорке. Надеюсь, это случится в июне. Уверен, что он хочет драться с Хабибом. И уверен, что Хабиб тоже готов к этому поединку. Он должен состояться в 2018 году», — заявил Уайт.
В конце апреля глава UFC сообщил, что бой Макгрегора и Нурмагомедова «слишком велик», чтобы проводить его в России. Вероятным местом встречи бойцов тогда назывался Лас-Вегас.
Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе, ранее поясом в этом дивизионе владел Макгрегор. 5 апреля перед титульным поединком с участием россиянина ирландец приехал в Нью-Йорк и вместе с сообщниками напала на автобус UFC, в котором находились бойцы, в том числе Нурмагомедов. Действия Макгрегора привели к срыву трех поединков турнира UFC 223. Впоследствии ирландец добровольно сдался властям и был отпущен из зала суда под залог.
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