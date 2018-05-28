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«Чей тестостерон круче»: Никита Крылов хочет помериться с Витором Белфортом
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«Чей тестостерон круче»: Никита Крылов хочет помериться с Витором Белфортом 

Vringe.com 46 минут назад
Фото: Vringe.com
19 мая на турнире Fight Nights Global 87 в Ростове-на-Дону (РФ) бывший боец UFC Никита Крылов (24-5) завоевал титул чемпиона российского промоушена в полутяжёлом весе, нокаутировав во 2-м раунде бразильца Фабио Мальдонадо.
Сразу после боя Крылов заявил о желании провести бой с легендарным соотечественником Мальдонадо, экс-чемпионом UFC Витором Белфортом (26-14), который неделей ранее завершил карьеру в UFC поражением от Лиото Мачиды.
Накануне Никита подтвердил желание сразиться с Белфортом, причём готов это сделать в Бразилии, где соперник будет избавлен от необходимости проходить жёсткий допинг-контроль: «Белфорт — объективно самый известный соперник из тех, у кого нет действующего контракта. Плюс его может мотивировать турнир в Бразилии, на который он может попасть без допинг-контроля. Меня это тоже устраивает, потому что можно будет сравнить искусственный бразильский тестостерон с натуральным русским».
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Крылов-Мальдонадо
Источник: Blood&Sweat
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