«Чей тестостерон круче»: Никита Крылов хочет помериться с Витором Белфортом

19 мая на турнире Fight Nights Global 87 в Ростове-на-Дону (РФ) бывший боец UFC Никита Крылов (24-5) завоевал титул чемпиона российского промоушена в полутяжёлом весе, нокаутировав во 2-м раунде бразильца Фабио Мальдонадо

Сразу после боя Крылов заявил о желании провести бой с легендарным соотечественником Мальдонадо, экс-чемпионом UFC Витором Белфортом (26-14), который неделей ранее завершил карьеру в UFC поражением от Лиото Мачиды.

Накануне Никита подтвердил желание сразиться с Белфортом, причём готов это сделать в Бразилии, где соперник будет избавлен от необходимости проходить жёсткий допинг-контроль: «Белфорт — объективно самый известный соперник из тех, у кого нет действующего контракта. Плюс его может мотивировать турнир в Бразилии, на который он может попасть без допинг-контроля. Меня это тоже устраивает, потому что можно будет сравнить искусственный бразильский тестостерон с натуральным русским».

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Крылов-Мальдонадо

Источник: Blood&Sweat

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