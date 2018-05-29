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Экс-чемпион UFC Биспинг завершил карьеру
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Экс-чемпион UFC в среднем весе завершил карьеру из-за проблем со здоровьем 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: ToFight.Ru
Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг принял решение завершить свою спортивную карьеру. Причиной ухода из смешанных единоборств (ММА) послужили проблемы со здоровьем у 39-летнего англичанина, сообщает Bloody Elbow.
"Это был долгий путь. Я начал выступать в MMA в 2003 году, все 15 лет выступал как профессиональный боец и провел 12 или 13 лет в UFC. Вечно это продолжаться не может, и я делаю официальное заявление — не о следующем бое, а о своем уходе из MMA", — сказал Биспинг в подкасте Believe You Me.
В карьере английского бойца 39 проведенных поединков, 30 из которых завершились победой.
Последний бой Биспинга датирован 25 ноября 2017 года: в поединке против американца Келвина Гастелума он потерпел поражение.
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