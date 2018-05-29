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Александр Шлемнко: Бои в М-1 намного ответственнее и напряженнее, чем в Bellator
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Александр Шлемнко: Бои в М-1 намного ответственнее и напряженнее, чем в Bellator 

Советский спорт 2 часа назад
В первый день лета в Челябинске экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (56-10) вернется в рейдж в бою против бразильца Бруно Сильвы (17-6). Поединок станет главным событием международного турнира по ММА M-1 Challenge 93.
"Считаю Бруно Сильва достаточно опасным бойцом с корявой, но эффективной техникой ударов кулаками и коленями. Такой соперник может вырубить в стойке в любую секунду. Если честно, то сам очень люблю пробить коленом в связке с руками. Только у меня получается это более технично по сравнению с тем же бразильцем. Надеюсь, что ударная техника меня не подведет. Проще драться с каким-либо борцом, потому что знаешь, что он, скорее всего, не обладает нокаутирующим ударом и будет бороться, добивать в партере", — прокомментировал уровень соперника Александр Шлеменко. — Спарринг-партнера было сложно подобрать с такой же корявой техникой, как у Сильва. Работали акцентировано по ударке с Андреем Корешковым, который по габаритам как раз подходит под бразильца. В борьбе подготовиться мне помогал Михаил Рогозин".
Знаменитый боец считает свои выступления в России шансом для соперников заявить о себе на международной арене, а также новым серьезным вызовом для себя: «Бои по в М-1 — всегда для меня новый серьезный вызов, намного ответственнее и напряженнее, чем в Bellator. Во-первых, это каждый раз выступление на Родине, что придает особую мотивацию перед болельщиками. Во-вторых, в любом бою в М-1 я даю шанс сопернику заявить о себе на международной арене, что придает дополнительную нервозность и напряжение. Психологически сложнее готовиться к таким поединкам, настраиваться на битву с голодным до больших побед бойцом».
"Относительно участия моих воспитанников в турнирах М-1 ситуация не изменилась. Сейчас авторскую школу из родного Омска представляют мои воспитанники тяжеловес Максим Якобюк и Александр Осетров в 61 кг. Верю, что в скором времени что-то поменяется и больше бойцов-омичей смогут принимать участие в турнирах Вадима Финкельштейна", — добавил Шлеменко.
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