Александр Шлемнко: Бои в М-1 намного ответственнее и напряженнее, чем в Bellator

В первый день лета в Челябинске экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (56-10) вернется в рейдж в бою против бразильца Бруно Сильвы (17-6). Поединок станет главным событием международного турнира по ММА M-1 Challenge 93.

"Считаю Бруно Сильва достаточно опасным бойцом с корявой, но эффективной техникой ударов кулаками и коленями. Такой соперник может вырубить в стойке в любую секунду. Если честно, то сам очень люблю пробить коленом в связке с руками. Только у меня получается это более технично по сравнению с тем же бразильцем. Надеюсь, что ударная техника меня не подведет. Проще драться с каким-либо борцом, потому что знаешь, что он, скорее всего, не обладает нокаутирующим ударом и будет бороться, добивать в партере", — прокомментировал уровень соперника Александр Шлеменко. — Спарринг-партнера было сложно подобрать с такой же корявой техникой, как у Сильва. Работали акцентировано по ударке с Андреем Корешковым , который по габаритам как раз подходит под бразильца. В борьбе подготовиться мне помогал Михаил Рогозин".

Знаменитый боец считает свои выступления в России шансом для соперников заявить о себе на международной арене, а также новым серьезным вызовом для себя: «Бои по в М-1 — всегда для меня новый серьезный вызов, намного ответственнее и напряженнее, чем в Bellator. Во-первых, это каждый раз выступление на Родине, что придает особую мотивацию перед болельщиками. Во-вторых, в любом бою в М-1 я даю шанс сопернику заявить о себе на международной арене, что придает дополнительную нервозность и напряжение. Психологически сложнее готовиться к таким поединкам, настраиваться на битву с голодным до больших побед бойцом».