Российский боец Корешков 14 июля в Риме проведет бой против Бакочевича в Bellator

"Бой Корешков — Бакочевич пройдет в Риме 14 июля", — сказал собеседник агентства.

27-летний Корешков является бывшим чемпионом Bellator в полусреднем весе. Он также является учеником и партнером по команде российского бойца Александра Шлеменко

Всего на счету россиянина 20 побед и два поражения в ММА. В активе Бакочевича 33 победы и 17 поражений.