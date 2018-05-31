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Российский боец Корешков 14 июля в Риме проведет бой против Бакочевича в Bellator
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Российский боец Корешков 14 июля в Риме проведет бой против Бакочевича в Bellator 

ТАСС 31 мая 2018
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Андрей Корешков проведет бой против черногорца Васо Бакочевича 14 июля на турнире организации Bellator в Риме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
"Бой Корешков — Бакочевич пройдет в Риме 14 июля", — сказал собеседник агентства.
27-летний Корешков является бывшим чемпионом Bellator в полусреднем весе. Он также является учеником и партнером по команде российского бойца Александра Шлеменко.
Всего на счету россиянина 20 побед и два поражения в ММА. В активе Бакочевича 33 победы и 17 поражений.
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