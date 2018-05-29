Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал о предстоящем 1 июня в Челябинске бое на турнире M-1 Challenge 93 против бразильца Бруно Сильвы.
"Считаю Бруно Сильва достаточно опасным бойцом с корявой, но эффективной техникой ударов кулаками и коленями. Такой соперник может вырубить в стойке в любую секунду. Если честно, то сам очень люблю пробить коленом в связке с руками. Только у меня получается это более технично по сравнению с тем же бразильцем. Надеюсь, что ударная техника меня не подведет. Проще драться с каким-либо борцом, потому что знаешь, что он, скорее всего, не обладает нокаутирующим ударом и будет бороться, добивать в партере. Спарринг-партнера было сложно подобрать с такой же корявой техникой, как у Сильва. Работали акцентировано по ударке с Андреем Корешковым, который по габаритам как раз подходит под бразильца. В борьбе подготовиться мне помогал Михаил Рогозин", — сказал Шлеменко.