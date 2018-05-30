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Шлеменко высказался о кресте на карьере Шлеменко
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Шлеменко высказался о кресте на карьере Шлеменко 

Газета.Ru 30 мая 2018
Фото: Газета.Ru
Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко вновь призвал легендарного российского спортсмена Олега Тактарова прекратить рекламировать алкогольные напитки, сообщает пресс-служба Союза MMA России.
"Не хотелось бы, чтобы Олега Тактарова судили по этой рекламе пива и говорили, чтобы он поставил крест на своей карьере. Я хочу, чтобы он одумался и сделал правильные выводы, чтобы не собирал таким путем деньги ни на что, рекламируя товар, наносящий вред здоровью.
Если сравнивать Олега и Джеффа Монсона, который тоже рекламирует пиво, правда, «нулевку», то Монсон — американец, и в его стране спокойно относятся к рекламе алкоголя. Мне часто предлагают рекламные контракты, но я несколько раз подумаю прежде чем соглашусь рекламировать тот или иной товар, не наносит ли он вред здоровью человека и не повредит ли он моей репутации", — сказал Шлеменко.
Александр Шлеменко в рамках своего последнего боя в Bellator встретится с Бруно Сильвой на турнире М-1 Challenge в Челябинске 1 июня.
Ранее сообщалось, что украинскому боксеру Василию Ломаченко предстоит операция на плече.
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