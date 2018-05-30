Шлеменко высказался о кресте на карьере Шлеменко

"Не хотелось бы, чтобы Олега Тактарова судили по этой рекламе пива и говорили, чтобы он поставил крест на своей карьере. Я хочу, чтобы он одумался и сделал правильные выводы, чтобы не собирал таким путем деньги ни на что, рекламируя товар, наносящий вред здоровью.

Если сравнивать Олега и Джеффа Монсона, который тоже рекламирует пиво, правда, «нулевку», то Монсон — американец, и в его стране спокойно относятся к рекламе алкоголя. Мне часто предлагают рекламные контракты, но я несколько раз подумаю прежде чем соглашусь рекламировать тот или иной товар, не наносит ли он вред здоровью человека и не повредит ли он моей репутации", — сказал Шлеменко.

Александр Шлеменко в рамках своего последнего боя в Bellator встретится с Бруно Сильвой на турнире М-1 Challenge в Челябинске 1 июня.