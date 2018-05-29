Мастер-класс Алексея «Удава» Олейника

2 июня с 15.00 до 19.00 в Академии Единоборств РМК пройдет мастер-класс Алексея «Удава» Олейника.

Российский тяжеловес, боец UFC, мастер спорта Международного класса по боевому самбо обладатель черного пояса 4 дан по джиу-джитсу Алексей Олейник приедет в Екатеринбург накануне первого турнира UFC в России. Олейник хорошо известен поклонникам единоборств как единственный спортсмен, дважды успешно применивший прием «удушение Иезекииля» в боях UFC. Именно с его помощью российский спортсмен одержал досрочную победу над бразильцем Жуниором Альбини.

2 июня он проведет мастер-класс по смешанным единоборствам для членов Академии единоборств РМК, возможно, раскроет секрет «удушения» и встретится с журналистами.

Иван Штырков, Сергей Харитонов, Визит Олейника в Екатеринбург организует промоутерская компания Russian Cagefighting Championship, которая проводит профессиональные бои ММА на Урале. В начале года в Екатеринбурге состоялись турниры с участием таких звездных спортсменов как Александр Емельяненко Денис Гольцов и других. Очередной масштабный турнир по ММА планируется в июле в даты проведения международной выставки Иннопром.

Справка об Академии единоборств РМК Академия РМК — это наиболее масштабный и оборудованный центр спортивных единоборств на Урале. Комплекс открылся в Екатеринбурге 4 мая. Здесь представлены секции по 12 видам спорта: джиу-джитсу, грэпплинг, тайский бокс, дзюдо, два вида каратэ, греко-римская борьба, бокс, ММА, кроссфит и другие.

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ул. Шейнкмана, 121А, Академия единоборств РМК Центр карты:

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Координаты точки:

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Дата:

суббота, июня 2, 2018

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15:00 Количество просмотров: