Монсон: «Сегодня я очень счастлив»

Монсон на русском языке поблагодарил Россию за предоставление гражданства

В понедельник президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Монсону российское гражданство.

"Сегодня я очень счастлив. Почему? Потому что сегодня я стал русским. Спасибо большое, Россия!", — сказал 47-летний Монсон.

Монсон родился в Сент-Поле (США, штат Миннесота) и является чемпионом мира по джиу-джитсу. В смешанных единоборствах Монсон выступает с 1997 года и провел 87 боев, в которых одержал 60 побед, потерпел 26 поражений и один бой свел вничью.