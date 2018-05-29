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Монсон: «Сегодня я очень счастлив»
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Монсон на русском языке поблагодарил Россию за предоставление гражданства 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Родившийся в США боец Джефф Монсон на русском языке поблагодарил Россию за предоставление ему гражданства. Об этом он сообщил ТАСС.
В понедельник президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Монсону российское гражданство.
"Сегодня я очень счастлив. Почему? Потому что сегодня я стал русским. Спасибо большое, Россия!", — сказал 47-летний Монсон.
Монсон родился в Сент-Поле (США, штат Миннесота) и является чемпионом мира по джиу-джитсу. В смешанных единоборствах Монсон выступает с 1997 года и провел 87 боев, в которых одержал 60 побед, потерпел 26 поражений и один бой свел вничью.
Монсон известен своей любовью к России и ее советскому прошлому. Спортсмен неоднократно начинал бои под гимн Советского Союза и другие российские песни. В 2016 году он получил звание почетного гражданина Абхазии, а в прошлом году — паспорт гражданина провозглашенной Луганской народной республики.
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