Тимоти Джонсон: В Bellator я получаю больше денег, чем в UFC

Американский тяжеловес Тимоти Джонсон (12-4), недавно сменивший UFC, где он провёл 7 поединков и одержал 4 победы при 3 поражениях, на Bellator, доволен своим решением и не стал скрывать, что деньги сыграли не последнюю роль.

«Несколько раз я просил дать мне определённых оппонентов, но меня игнорировали. Надеюсь, такая ситуация не повторится в новой организации. Теперь я получаю больше денег, чем по контракту с UFC, и при этом имею больше возможностей, — отметил Тимоти в интервью BloodyElbow. — Также для меня важно, что я смогу немного раскрутить себя. Огромное количество людей не знает обо мне, многие не в курсе, что я ветеран военных действий и родом из городка с населением 700 человек».

«Я всегда считал, что существование Bellator оказывает положительный эффект на наш спорт, его конкуренция с UFC приводит к тому, что оба промоушена становятся лучше. В случае ухода из UFC я всегда хотел оказаться именно в Bellator».

Источник: Blood&Sweat

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