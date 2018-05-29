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Нурмагомедов сообщил название своей книги
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Нурмагомедов сообщил название своей книги 

Советский спорт 1 час назад
Книга под названием «Khabib Time» выйдет в конце августа. Известно, что автобиография выйдет на шести языках.
29-летний россиянин за свою карьеру победил во всех 26 боях по правилам ММА.
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