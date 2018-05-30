Чем Си-Эм Панк круче Алистара Оверима? Отвечает Дэйна Уайт

9 июня в Чикаго (США) пройдёт турнир UFC 225, и многие болельщики резонно задаются вопросом, как так получилось, что в основном карде выступит звёздный профессиональный рестлер, но, называя вещи своими именами, откровенно слабый в ММА Фил «Си-Эм Панк» Брукс (0-1), а бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе, легендарный нидерландец Алистар Оверим будет драться в предварительном карде.

Президент промоушена Дэйна Уайт не стал скрывать, что всё дело в популярности Брукса на территории США, а это прямым образом связано с продажами платных трансляций по системе pay-per-view.

«Когда Алистар Оверим будет продавать столько же PPV, сколько продаёт Си-Эм Панк, тогда мы сможем вернуться к этому вопросу», — парировал Дэйна.

При этом функционер отметил, что если Брукс снова потерпит поражение, то для него в отношениях с UFC, скорее всего, будет поставлена точка.

Соперником Фила на UFC 225 станет не более успешный, чем он сам, Майк Джексон (0-1).

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