«Чувствовал себя русским»: Монсон о гражданстве РФ 

Американский боец смешанных единоборств и джиу-джитсу Джеффри Монсон, ранее получивший гражданство РФ, рассказал Russia Today о любви к России и планах отказаться от паспорта США.
По словам спортсмена, на следующей неделе он вернется из Майами и примет присягу, чтобы получить российский паспорт. Он рассказал, что подал необходимые документы еще три года назад. Монсон заверил, что ему никто не помогал, и он «получал гражданство как обычный человек с русской душой, который любит Россию».
Боец поблагодарил президента РФ Владимира Путина и заявил, что «давно чувствует себя русским <…> в душе и в сердце».
У Монсона есть квартира в Красногорске, напоминающем спортсмену его родной город в США. Боец открыл в Красногорске тренажёрный зал, который планирует развивать. Он подчеркнул, что его поддерживает «весь город».
Он также рассказал, что в следующие несколько лет он «будет обязан» отказаться от гражданства США, так как начнет принимать активное участие в политике и будет баллотироваться в Госдуму.
28 мая Путин подписал указ о предоставлении гражданства Монсону. Спортсмен родился в американском штате Миннесота 18 января 1971 года. Он провел 85 боев в смешанных единоборствах, одержав 60 побед, стал чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.
В марте 2013 года он рассказал о готовности сменить гражданство США на российское. В сентябре 2016 спортсмен получил гражданство ЛНР. В том же году Монсон говорил о желании вступить в КПРФ, так как « социализм — это единственный путь к мирному существованию человечества».