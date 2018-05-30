«Чувствовал себя русским»: Монсон о гражданстве РФ

Американский боец смешанных единоборств и джиу-джитсу Джеффри Монсон , ранее получивший гражданство РФ, рассказал Russia Today о любви к России и планах отказаться от паспорта США.

По словам спортсмена, на следующей неделе он вернется из Майами и примет присягу, чтобы получить российский паспорт. Он рассказал, что подал необходимые документы еще три года назад. Монсон заверил, что ему никто не помогал, и он «получал гражданство как обычный человек с русской душой, который любит Россию».

Боец поблагодарил президента РФ Владимира Путина и заявил, что «давно чувствует себя русским <…> в душе и в сердце».

У Монсона есть квартира в Красногорске, напоминающем спортсмену его родной город в США. Боец открыл в Красногорске тренажёрный зал, который планирует развивать. Он подчеркнул, что его поддерживает «весь город».

Он также рассказал, что в следующие несколько лет он «будет обязан» отказаться от гражданства США, так как начнет принимать активное участие в политике и будет баллотироваться в Госдуму

28 мая Путин подписал указ о предоставлении гражданства Монсону. Спортсмен родился в американском штате Миннесота 18 января 1971 года. Он провел 85 боев в смешанных единоборствах, одержав 60 побед, стал чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.