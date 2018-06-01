Двенадцать боев пройдут в рамках первого турнира UFC в России

МОСКВА, 1 июня. / ТАСС /. Двенадцать боев будет проведено в рамках первого турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который состоится в сентябре в Москве. Об этом ТАСС сообщил старший вице-президент UFC Дэвид Шоу. "Кард составит 12 боев. Пять пройдут в основном карде, семь — в предварительном", — сказал собеседник агентства. В пятницу стартовала процедура продажи билетов на первый в истории турнир UFC в России. Мероприятие пройдет 15 сентября в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. В главном поединке турнира встретятся россиянин Алексей Олейник и новозеландец Марк Хант UFC является сильнейшей организацией по проведению боев смешанного стиля (ММА) в мире.