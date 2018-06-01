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Двенадцать боев пройдут в рамках первого турнира UFC в России
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Двенадцать боев пройдут в рамках первого турнира UFC в России 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Двенадцать боев будет проведено в рамках первого турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который состоится в сентябре в Москве. Об этом ТАСС сообщил старший вице-президент UFC Дэвид Шоу.
"Кард составит 12 боев. Пять пройдут в основном карде, семь — в предварительном", — сказал собеседник агентства.
В пятницу стартовала процедура продажи билетов на первый в истории турнир UFC в России. Мероприятие пройдет 15 сентября в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. В главном поединке турнира встретятся россиянин Алексей Олейник и новозеландец Марк Хант.
UFC является сильнейшей организацией по проведению боев смешанного стиля (ММА) в мире.
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