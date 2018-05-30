Самый дешёвый билет на UFC Moscow обойдётся в 1,5 тыс. рублей

Руководство промоушена UFC объявило стоимость билетов на первый в истории организации турнир, который пройдёт в России — вечер смешанных боевых единоборств UFC Moscow состоится 15 сентября 2018 года на арене спорткомплекса «Олимпийский».

Самый дешёвый билет обойдётся в 1,5 тыс. рублей, а самый дорогой будет стоить 32 тыс. рублей. Открытая продажа билетов начнётся 1 июня и в одни руки будет отпускаться не более восьми билетов.

Приоритетное право на покупку билетов будет у членов комьюнити Fight Club и оформивших предзаказ в Интернете.