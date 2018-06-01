UFC оптимизировал цены на билеты на первый турнир организации в России

МОСКВА, 1 июня. / ТАСС /. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) оптимизировало цены на билеты на первый турнир организации в России. Об этом ТАСС сообщил старший вице-президент UFC Дэвид Шоу.

"Мы не можем прямо так сказать, что мы снизили цены на билеты, — сказал Шоу. — Просто в России существует достаточно большая часть населения, которая хотела бы попасть на UFC. В итоге мы сделали так, чтобы быть уверенными в том, что каждый, кто хочет посетить турнир, сможет сделать это".

По словам Шоу, максимальная стоимость билета — 32 тысячи рублей, минимальная — 1,5 тысячи рублей. «Если человек хочет находится ближе к октагону, он может сделать это за вполне адекватную цену, меньшую по сравнению с теми, которые есть на наших международных турнирах», — отметил Шоу. В пятницу билеты на турнир поступят в открытую продажу.

Билеты на турнире UFC в Гамбурге стоят на порядок выше — от €47 до €1,252 (от 3400 до 90870 рублей).

UFC является ведущей организацией по проведению боев ММА в мире.