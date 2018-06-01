Ещё
UFC оптимизировал цены на билеты на первый турнир организации в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

UFC оптимизировал цены на билеты на первый турнир организации в России 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) оптимизировало цены на билеты на первый турнир организации в России. Об этом ТАСС сообщил старший вице-президент UFC Дэвид Шоу.
Первый турнир организации в России пройдет 15 сентября в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве, вместимость площадки составит порядка 17 тысяч зрителей. В главном поединке турнира встретятся россиянин Алексей Олейник и новозеландец Марк Хант. Также на турнире могут выступить россияне Забит Магомедшарипов, Майрбек Тайсумов, Ислам Махачев, Рустам Хабилов и другие.
"Мы не можем прямо так сказать, что мы снизили цены на билеты, — сказал Шоу. — Просто в России существует достаточно большая часть населения, которая хотела бы попасть на UFC. В итоге мы сделали так, чтобы быть уверенными в том, что каждый, кто хочет посетить турнир, сможет сделать это".
По словам Шоу, максимальная стоимость билета — 32 тысячи рублей, минимальная — 1,5 тысячи рублей. «Если человек хочет находится ближе к октагону, он может сделать это за вполне адекватную цену, меньшую по сравнению с теми, которые есть на наших международных турнирах», — отметил Шоу. В пятницу билеты на турнир поступят в открытую продажу.
Билеты на турнире UFC в Гамбурге стоят на порядок выше — от €47 до €1,252 (от 3400 до 90870 рублей).
UFC является ведущей организацией по проведению боев ММА в мире.
ТАСС: последние новости
Путин предоставил гражданство России американскому спортсмену Джеффри Монсону Боец Шлеменко считает, что выступать в M-1 ответственнее, чем в Bellator Боец Шлеменко планирует провести последний поединок в Bellator осенью
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ашан» отказался от бутылок-убийц37
Абрамович наказал Британию526
Абрамович отказался от британской визы105
Российского тренера затравили на Украине13
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
01:14
Абрамович отказался от британской визы
Футбол В мире
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение