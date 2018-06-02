UFC планирует провести в России минимум два турнира в 2019-2020 годах

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин /. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) планирует провести в России как минимум по одному турниру в 2019 и 2020 годах. Об этом ТАСС сообщил старший вице-президент UFC Дэвид Шоу.

"Наше сотрудничество с Россией не ограничивается одним турниром в 2018 году, мы запланировали работу на этом рынке на долгосрочную перспективу, — сказал Шоу. — Именно поэтому мы открываем офис в России, именно поэтому мы назначили руководителя по российскому рынку (Андрея Громковского — прим. ТАСС). Мы планируем провести минимум два турнира в период 2019-2020 годов. У нас серьезная стратегия для работы в России, где у UFC много фанатов".