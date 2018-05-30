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Стоимость билетов на турнир UFC Fight Night в Москве составит до 32 тыс. рублей
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Стоимость билетов на турнир UFC Fight Night в Москве составит до 32 тыс. рублей 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 30 мая. Стоимость билетов на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night составит от 1,5 до 32 тыс. рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе турнира.
Из-за большого интереса к событию приоритет в покупке билетов будет отдан фанатам, предварительно сделавшим предзаказ в сети интернет. Члены UFC Fight Club смогут купить билеты до официального старта продаж.
Билеты поступят в открытую продажу 1 июня. Один человек сможет приобрести максимум восемь билетов.
Мероприятие пройдет 15 сентября в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. Состав участников турнира пока неизвестен.
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