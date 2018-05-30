Нурмагомедову преподнесли необычный подарок

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о подарке, который он получил от своего старшего брата Гены из Полтавы. Спортсмен показал его своим подписчикам в Instagram.

«Похож?», — спросил Нурмагомедов под фото, на котором он изображён с преподнесённой ему фигурой орла.

Между прочим, ранее боец рассказал о том, что собирается вернуться в октагон уже осенью текущего года. По его словам, с большой долей вероятности это произойдёт 9 сентября или же 6 октября. «Ближайшие две недели будут веселыми, так как мы начинаем переговоры с UFC», — сказал Нурмагомедов во время прямого эфира в LiveRaise.