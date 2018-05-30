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Международный турнир по бильярду пройдет в «Олимпийском» во время турнира UFC
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Международный турнир по бильярду пройдет в «Олимпийском» во время турнира UFC 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Кубок Кремля по бильярду будет проходить в спорткомплексе «Олимпийский» одновременно с турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 15 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе спорткомплекса.
"Да, это так", — ответил собеседник агентства, отвечая на вопрос об одновременном проведении соревнований в СК «Олимпийский».
По информации ТАСС, вместимость площадки для проведения турнира UFC составит 17 тысяч зрителей. Также известно, что билеты официально поступят в продажу 1 июня, а их стоимость составит от 1,5 до 32 тысяч рублей.
UFC — ведущая организация в мире по проведению боев по правилам ММА. В лиге выступают более 20 российских бойцов.
Международный турнир Кубок Кремля по бильярду пройдет с 10 по 15 сентября.
ТАСС: последние новости
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