Футбольная сборная России сыграет товарищеский матч с Австрией

Экс-игрок и тренер «Ротора» Олег Веретенников : Жду от матча качественной и хорошей игры. Он будет заключительным перед тем, как Станислав Черчесов объявит окончательный состав национальной команды на чемпионат мира. Хотелось бы увидеть в бою всех кандидатов на попадание в итоговую заявку.

Бывший футболист «Динамо» и наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков : Все меньше дней остается до старта чемпионата мира. Времени для экспериментов уже нет. В матчах против Австрии и Турции мы увидим приблизительно тот состав, который будет на поле в первой игре мундиаля против Саудовской Аравии.

— Как вы относитесь к тому, что сборная России готовится к домашнему чемпионату мира и проводит товарищеские матчи не у себя на родине, а в Австрии?

О. В. : Многие, описывая место, где расположена тренировочная база, говорят, что там отличные поля, тишина и покой.

Игроков ничего не отвлекает, в отличие от России, где к сборной был бы постоянный интерес. На родине не получилось бы уединиться и работать без побочных эффектов.

С. К. : Это было связано с психологической обстановкой. Сборной России необходимо спокойной работать, а на родине было бы больше ажиотажа.

Кроме того, база находится в среднегорье. Все специалисты сходятся во мнении, что такие условия идеальны для подготовки к скоротечным турнирам.

— Сборная Австрии не примет участия в чемпионате мира. Вероятно, у игроков этой команды не будет должной мотивации. Что скажете о выборе спарринг-партнера?

О. В. : Хороший соперник, который играет у себя дома. В рейтинге ФИФА эта команда гораздо выше нашей сборной (Австрия — 26-я, Россия — 66-я — «Газета.Ru» ). Кроме того, в составе коллектива есть настоящие звезды -— Марко Арнаутович Давид Алаба . Да и без них полно хороших игроков, которые играют в ведущих чемпионатах.

То, что эта сборная не смогла отобраться на чемпионат мира — ни о чем не говорит.

С. К. : Это команда хорошего европейского уровня. Пусть на мундиаль она не попала, но всегда претендует на то, чтобы получить путевку на крупный турнир.

Возможно, сегодня тренеры соперника дадут проявить себя новичкам команды, которые выйдут с горящими глазами доказывать свою состоятельность. Есть и звезды, тот же Алаба, который много лет играет в «Баварии». На этом фоне было очень интересно понаблюдать за действиями наших ребят.

— Черчесов на последних тренировках отошел от привычной схемы с тремя центральными защитниками (3-5-2) и стал наигрывать более атакующий вариант (4-2-3-1). Не слишком ли рискованно?

О. В. : Ни для кого не секрет, что самые большие опасения у нас вызывает линия обороны.

Если среди хавбеков и нападающих у нас есть, среди кого выбирать, то в защите как были проблемы, так они и остались.

Насколько пишут и говорят, на тренировках сборной России наигрываются схема с четырьмя защитниками. Насколько она рискованна? Сложно сказать. Надо знать, что происходит в команде. Кроме того, недавно Черчесов увидел в деле первого соперника по чемпионату мира — сборная Саудовской Аравии, которая проиграла Италии со счетом 1:2.

Вообще, два варианта схемы — это хорошо. Будет здорово, если мы, в зависимости от ситуации, сможем играть с двумя или тремя центральными защитниками.

С. К. : Интересно будет посмотреть на схему. Все-таки команда будет готовиться, в первую очередь к матчу с Саудовской Аравией, в котором нам нужна только победа. В связи с этим тренерский штаб разрабатывает атакующую стратегию. На данный самый интересный аспект предстоящего поединка с Австрией — количество защитников и их функции.

С одной стороны, делать упор на атаку — рискованно. С другой — надо попробовать. Ведь у нас есть еще один товарищеский матч в запасе.

— В последние дни появляется противоречивая информация о травме Салаха. На сегодняшний день неизвестно, сыграет ли он против России. Вам бы хотелось, чтобы он восстановился к матчу с командой Черчесова? О. В. : Насколько мне известно, его травма не очень серьезная и он успеет восстановиться к матчу с Россией.

Вообще, в сборной Египта и без Салаха есть отличные футболисты.

Со спортивной точки зрения хотелось бы, чтобы Салах не играл. Это игрок очень высокого уровня, который силен индивидуально и может в одиночку решить судьбу матча.

С другой стороны, в игре должна быть зрелищность, чтобы в честно борьбе доказать, что ты сильнее. Для болельщиков и журналистов лучше, чтобы он сыграл, однако для специалистов и всего нашего футбола будет лучше, если Салах участия в матче не примет. Тогда наши шансы на выход из группы повысятся.

Матч Россия — Австрия начнется в 21.45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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