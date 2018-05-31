Алексей Олейник очень не рад возможному бою с Марком Хантом в Москве

Российский тяжеловес Алексей Олейник (56-11-1) поделился мнением о новозеландце Марке Ханте (13-12-1), которого не подтверждённая официально молва сватает ему в соперники в главном событии первого турнира UFC на территории РФ.

Напомним, что Олейник должен был встретиться с бразильцем Фабрисио Вердумом, но тот провалил допинг-тест.

«Я считаю, что Марк Хант для меня самый неудобный соперник из всех возможных, — признаётся Алексей. — Стилистически, физиологически — у него такая сумасшедшая конституция тела, что для меня, как для борца, которому нужно просачиваться, пододвигаться, приподнимать противника, это один из самых нереальных и сложных соперников. Ещё год-полтора назад, когда меня спрашивали, с кем бы я не хотел драться, кто для меня является самым сложным соперником, я говорил, что это Марк Хант. Кейн Веласкес и Марк Хант — два самых сложных соперника».

«Фабрисио Вердум не то чтобы проще, но я хотя бы предполагаю, что с ним можно делать. С ним у меня было бы больше возможностей. У него больше открытых мест, куда бы я мог стремиться. По проходам, по ударам. Марку Ханту пройти в корпус очень тяжело. Это огромный шкаф без каких-то выемок, куда можно протиснуться борцу. Это очень тяжело, особенно при страшном пушечном ударе справа».

Турнир UFC пройдёт 15 сентября на арене СК «Олимпийский» в Москве.

Источник: FightTime

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