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Джимми Ривера: с Диллашоу должен был встретиться я, а не Гарбрандт
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Джимми Ривера: с Диллашоу должен был встретиться я, а не Гарбрандт 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Боец UFC Джимми Ривера (5-0) подчеркнул, что он должен был стать соперником Ти Джея Диллашоу в титульном бою, однако UFC выбрала финансово более выгодный вариант в лице Коди Гарбрандта.
«Я понимаю, почему UFC Организовала поединок Коди Гарбрандта и Ти Джея Диллашоу. Я сам бизнесмен, и знаю, что это принесёт больше денег. Но если смотреть не с точки зрения бизнеса, то с Диллашоу должен был встретиться я, а не Гарбрандт. У них есть парень с пятью победами подряд и есть смысл организовать ему титульный бой. Но я понимаю UFC», — приводит слова Джимми Риверы MMANytt.
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