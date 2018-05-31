Джимми Ривера: с Диллашоу должен был встретиться я, а не Гарбрандт

Боец UFC Джимми Ривера (5-0) подчеркнул, что он должен был стать соперником Ти Джея Диллашоу в титульном бою, однако UFC выбрала финансово более выгодный вариант в лице Коди Гарбрандта.

«Я понимаю, почему UFC Организовала поединок Коди Гарбрандта и Ти Джея Диллашоу. Я сам бизнесмен, и знаю, что это принесёт больше денег. Но если смотреть не с точки зрения бизнеса, то с Диллашоу должен был встретиться я, а не Гарбрандт. У них есть парень с пятью победами подряд и есть смысл организовать ему титульный бой. Но я понимаю UFC», — приводит слова Джимми Риверы MMANytt.