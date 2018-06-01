Соперник российского бойца Шлеменко не уложился в лимит весовой категории

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко и бразилец Бруно Силва прошли процедуру взвешивания перед поединком на турнире M-1 Challenge 93, который пройдет в Челябинске, сообщает ТАСС

Россиянин показал вес в 83,65 кг. Бразилец не смог уложиться в лимит весовой категории до 84 кг. Результат взвешивания Силвы — 84,4 кг. Несмотря на это, бой состоится.

Поединок Шлеменко в рамках Bellator против Силвы пройдет в Челябинске 1 июня.

На счету российского бойца 56 побед и десять поражений. У Силвы 17 побед и шесть поражений.

Ранее бразилец рассказал, как готовился к бою на турнире М-1 Challenge против Шлеменко.