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Поветкин не знает о времени проведения боя с Джошуа
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Поветкин рассказал о бое против Джошуа за титул чемпиона мира 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Бой между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Энтони Джошуа за титул чемпиона мира по версии WBA может состояться в Великобритании осенью 2018 года.
«Я стал обязательным претендентом на звание чемпиона мира, и поэтому должен быть бой с Энтони Джошуа. Когда и где он состоится, пока неизвестно, все зависит от промоутеров. Скорее всего, бой пройдет в Англии осенью. Подготовку начну тогда, когда будет определена точная дата», — передает ТАСС слова Поветкина.
Напомним, 31 марта в Кардиффе чемпион WBO International и WBA Inter-Continental в тяжелом весе россиянин Александр Поветкин провел успешную защиту своих поясов, одержав победу нокаутом над британцем Дэвидом Прайсом.
После этой победы, 6 аппреля Александр Поветкин был официально назначен обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе, которым владеет британец Энтони Джошуа.
В апреле промоутер Джошуа Эдди Херн заявил, что его клиент не хочет драться с Александром Поветкиным в России из-за проблем с допингом.
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