Колби Ковингтон — о Вудли: Он фальшивка и мошенник, хочет выйти из игры

В ближайшую субботу на UFC 225 в Чикаго (США) американец Колби Ковингтон (13-1) и бразилец Рафаэль дос Аньос (28-9) определят «временного» чемпиона промоушена в полусреднем весе. Однако, Ковингтон не верит, что действующий полноправный чемпион Тайрон Вудли (18-3-1) не только собирается драться с победителем, но и вообще будет продолжать карьеру.

«Если честно, я не уверен (что Вудли будет драться с победителем субботнего боя), — приводит слова Колби Sherdog. — Он сразу начал от меня бегать. Мы должны были встретиться ещё в декабре прошлого года. В итоге он сказал, что будет драться с Нэйтом Диасом, но внезапно вновь травмировался. Он должен вернуться и драться, но вместо этого, наверное, отправится в Голливуд. Значит, пусть освобождает пояс для меня».

«Я не думаю, что он заинтересован в продолжении карьеры. Он постоянно выступает в СМИ и высказывается в социалках ради громких заголовков, но на самом деле не хочет драться. Он фальшивка и мошенник. Он больше не хочет драться и пытается использовать UFC, чтобы получить ещё один денежный бой и после этого выйти из игры. Я же здесь для того, чтобы вернуть величие этому дивизиону и нокаутировать их всех одного за другим».

Вудли не выступает с июля прошлого года, когда защитил титул, победив по очкам (UD 5) Дэмиана Майю.

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