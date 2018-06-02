Ковингтон хочет выиграть титулы в среднем, полусреднем и лёгком весе

Боец UFC Колби Ковингтон подчеркнул, что намеревается выиграть пояса в трёх весовых категориях — лёгком, полусреднем и среднем весе.

«Я намереваюсь завоевать три чемпионских пояса. Хочу достичь того, чего ещё никому не удавалось. Спущусь в лёгкий вес, поднимусь в средний и соберу все пояса. Уиттакер слаб, его нокаутировал Томпсон. Каратэ в ММА не работает. Хабиб вообще не смог досрочно победить парня, который был на коротком уведомлении, готовился к бою 20 часов. Если он поднимется в полусредний вес — я буду швырять его, словно куклу», — приводит слова Ковингтона BJPenn.