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Ковингтон победил дос Аньоса и стал временным чемпионом UFC в полусреднем весе
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Ковингтон победил дос Аньоса и стал временным чемпионом UFC в полусреднем весе 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: SPORT24.ru
В первом раунде Колби постоянно шел вперед, атакуя попытками тейкдаунов, но при этом пропуская большое количество ударов навстречу. Во втором раунде Колби продолжил действовать в том же ключе, постоянно прессингуя дос Аньоса, но на этот раз Ковингтон имел чуть больше удачных моментов.
В третьем раунде Рафаэль заметно замедлился и стал пропускать больше ударов в разменах. Преимущество в позиционной борьбе в клинче все еще было у Ковингтона. В четвертом раунде дос Аньос неожиданно сам провел два успешных тейкдауна и достаточно успешно работал первым номером, хотя в концовке раунда уже Ковингтон был чуть лучше.
В пятом раунде Ковингон продолжал идти вперед, атакуя тейкдаунами. В концовке бойцы перешли в открытую рубку в стойке, где Колби также был достаточно успешен. После финального гонга все трое судей отдали победу Ковингтону (49-46, 48-47, 48-47).
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