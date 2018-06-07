Рафаэль дос Аньос готов «дать шанс» Конору Макгрегору

В эту субботу на UFC 225 в Чикаго (США) бразилец Рафаэль дос Аньос (28-9) и американец Колби Ковингтон (13-1) проведут бой за вакантный титул «временного» чемпиона UFC в полусреднем весе. Накануне Рафаэль заявил, что в случае успеха готов выйти в клетку против ирландского экс-чемпиона в двух категориях Конора Макгрегора (21-3).

По слухам, Макгрегор мог встретиться с Дос Аньосом 12 мая на турнире UFC 224 в Рио-де-Жанейро. В частности, это подтверждает и сам Конор. Однако, поединок не состоялся.

«Со мной не связывались и не обсуждали бой (против Макгрегора), но я слышал это от других людей, от различных ресурсов, — приводит слова бразильца MMAFighting. — Со мной лично никто не контактировал и не обсуждал. Ходили слухи, но не было ничего определённого».

«Если ирландскому мальчику нужен третий титул, я буду ждать. Я уверен, что выиграю временный титул — у меня нет никаких сомнений по этому поводу. Если он хочет сделать историю и стать чемпионом в третьей весовой категории, я готов это сделать. Когда сорвался наш бой в лёгком весе, я был очень расстроен. Не из-за того, что упустил большой денежный бой, а потому, что не смог выйти на поединок. У меня 37 профессиональных поединков, и я никогда не выбывал из-за травмы, это случилось со мной в первый раз. Первое время я был очень расстроен. Затем многое произошло, я потерял титул, у меня была неудачная полоса, но теперь я снова на подъёме».

Источник: FightTime

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.