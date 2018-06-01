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Амосов дебютирует в Bellator 13 июля
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Амосов дебютирует в Bellator 13 июля 

Чемпионат.com 2 часа назад
13 июля в Такервилле (штат Оклахома, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 202. Главным его событием станет поединок между Джулией Бадд и Талитой Ногейра. В андеркарде этого боя дебютный поединок в промоушне проведёт Ярослав Амосов. Его соперником станет Джеральд Харрис.
Подопечный российского промоутера Алексея Яценко, 4-кратный чемпион мира по боевому самбо Ярослав Амосов считается одним из самых перспективных бойцов полусреднего веса в Европе. В активе 25 летнего бойца — ни одного поражения, из 19 побед только две — судейским решением.
«Амосов был подписан в Bellator в ноябре прошлого года. До этого мы вели переговоры с UFC и Bellator, но последний промоушен предложил лучшие условия. Контракт подписан на четыре боя. К сожалению, дебютный бой организация дала не сразу, так как несколько потенциальных соперников отказались от боя с Амосовым. Джеральд Харрис — ветеран UFC, трудный и опасный боец, очень опытный, за его плечами 25 побед на профессиональной арене», — рассказал Андреев.
Подготовку Амосов традиционно проведёт в Старом Осколе с Анатолием Токовым и спортсменами команды FedorTeam. В дальнейшем за три недели до боя вылетит в СЩА, где проведёт заключительный этап тренировочного сбора.
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