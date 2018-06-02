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Мораес нокаутировал Риверу на турнире UFC Fight Night 131
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Мораес нокаутировал Риверу на турнире UFC Fight Night 131 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: ToFight.ru
В Ютике (США) прошёл турнир UFC Fight Night 131. В главном событии шоу встречались Марлон Мораес и Джимми Ривера. Мораес одержал быструю победу, уже в первом арунде оформив тенический нокаут соперника. В соглавном событии вечеоа ГРегор Гиллеспи во втором раунде приёмом победил Винса Пичела.
UFC Fight Night 131. Основной кард
Марлон Мораес — Джимми Ривера — победа Мораеса техническим нокаутом в первом раунде
Грегор Гиллеспи — Винс Пичел — победа Гиллеспи приёмом во втором раунде
Уолт Харрис — Даниэль Спитц — победв Харриса техническим нокаутом во втором раунде
Бен Сондерс — Джейк Элленбергер — победа Сондерса техническим нокаутом в первом раунде
Хулио Арсе — Дэниэл Тэймур — победа Арсе приёмом в третьем раунде
Сэм Алви — Жан Вилльянте — победа Алви раздельным решением судей
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