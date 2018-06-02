Мораес нокаутировал Риверу на турнире UFC Fight Night 131

В Ютике (США) прошёл турнир UFC Fight Night 131. В главном событии шоу встречались Марлон Мораес и Джимми Ривера. Мораес одержал быструю победу, уже в первом арунде оформив тенический нокаут соперника. В соглавном событии вечеоа ГРегор Гиллеспи во втором раунде приёмом победил Винса Пичела.

UFC Fight Night 131. Основной кард

Марлон Мораес — Джимми Ривера — победа Мораеса техническим нокаутом в первом раунде

Грегор Гиллеспи — Винс Пичел — победа Гиллеспи приёмом во втором раунде

Уолт Харрис — Даниэль Спитц — победв Харриса техническим нокаутом во втором раунде

Бен Сондерс — Джейк Элленбергер — победа Сондерса техническим нокаутом в первом раунде

Хулио Арсе — Дэниэл Тэймур — победа Арсе приёмом в третьем раунде