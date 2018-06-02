Родригес подтвердил информацию о бое с Магомедшариповым

Боец смешанных единоборств Яир Родригес подтвердил информацию о том, что все его разногласия с UFC разрешены. Боец продолжит выступать под эгидой промоушена. Также мексиканец подтвердил, что следующий бой он проведёт с Забитом Магомедшариповым на турнире UFC 228, который состоится 8 сентября в Лас-Вегасе.

«После переговоров я рад сообщить, что у нас с UFC лучшие условия работы, чем когда-либо. Теперь я возвращаюсь к погоне за мечтой, чтобы стать чемпионом UFC. Забит Магомедшарипов, увидимся 8 сентября в Лас-Вегасе», — написал Родригес на своей официальной странице в «Твиттере».