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Родригес подтвердил информацию о бое с Магомедшариповым
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Родригес подтвердил информацию о бое с Магомедшариповым 

Чемпионат.com 1 час назад
Боец смешанных единоборств Яир Родригес подтвердил информацию о том, что все его разногласия с UFC разрешены. Боец продолжит выступать под эгидой промоушена. Также мексиканец подтвердил, что следующий бой он проведёт с Забитом Магомедшариповым на турнире UFC 228, который состоится 8 сентября в Лас-Вегасе.
«После переговоров я рад сообщить, что у нас с UFC лучшие условия работы, чем когда-либо. Теперь я возвращаюсь к погоне за мечтой, чтобы стать чемпионом UFC. Забит Магомедшарипов, увидимся 8 сентября в Лас-Вегасе», — написал Родригес на своей официальной странице в «Твиттере».
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Карвалью — Мусаси, Янькова — Джексон, Томпсон — Тилл, Харитонов — Вязигин Шлеменко: после первой минуты я расслабился. Можно сказать, наплевал на бой Джимми Ривера: с Диллашоу должен был встретиться я, а не Гарбрандт
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