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Боец UFC избежал увольнения
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Боец UFC избежал увольнения и согласился драться с россиянином 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Frank Franklin II/ AP Photo
Мексиканец Яир Родригес уладил конфликт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) и проведет поединок с россиянином Забитом Магомедшариповым. Об этом в своем Twitter сообщил журналист ESPN Бретт Окамото.
Контракт на поединок между бойцами пока не подписан, однако источник пишет, что он пройдет на турнире UFC 228 8 сентября. Место проведения не уточняется.
В начале мая глава UFC Дэйна Уайт заявил, что организация уволит Родригеса за отказ драться с Магомедшариповым. Сам мексиканец, объясняя причины своего поступка, заявил, что хотел получить больше денег.
В последний раз Родригес выходил в октагон в мае 2017 года и проиграл бывшему чемпиону в легком весе Фрэнки Эдгару. Всего на счету бойца семь боев, в которых он одержал шесть побед (две — нокаутом) и потерпел одно поражение. Магомедшарипов в 16 боях победил 15 раз, еще один поединок завершился поражением россиянина.
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