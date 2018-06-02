Боец UFC избежал увольнения и согласился драться с россиянином

Мексиканец Яир Родригес уладил конфликт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) и проведет поединок с россиянином Забитом Магомедшариповым. Об этом в своем Twitter сообщил журналист ESPN Бретт Окамото.

Контракт на поединок между бойцами пока не подписан, однако источник пишет, что он пройдет на турнире UFC 228 8 сентября. Место проведения не уточняется.

В начале мая глава UFC Дэйна Уайт заявил, что организация уволит Родригеса за отказ драться с Магомедшариповым. Сам мексиканец, объясняя причины своего поступка, заявил, что хотел получить больше денег.

В последний раз Родригес выходил в октагон в мае 2017 года и проиграл бывшему чемпиону в легком весе Фрэнки Эдгару. Всего на счету бойца семь боев, в которых он одержал шесть побед (две — нокаутом) и потерпел одно поражение. Магомедшарипов в 16 боях победил 15 раз, еще один поединок завершился поражением россиянина.