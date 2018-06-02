Ещё
В UFC отменили поединок из-за потрескавшихся губ
Далее:
Читайте также:
Ещё

В UFC отменили поединок из-за потрескавшихся губ 

Советский спорт 4 часа назад
Врач Атлетической Комиссии Нью-Йорка решил, что у Агуиллар, которая должна была сразиться против Джоди Эскюбель, инфекция.
"Комиссия волновалась из-за моих потрескавшихся губ и использование гигиенической помады во время медицинского осмотра и сразу же после взвешивания они отправили меня к дерматологу, который дал мне разрешение на бой.
Но сегодня комиссия снова нанесла удар и отменила бой. Нельзя объяснить поступки этой комиссии. Казалось, что это личное. Надеюсь, UFC перенесут бой в ближайшее время", — приводит слова Агуиллар VVMA.ru.
Советский спорт: последние новости
Бруно Силва нокаутировал Александра Шлеменко в первом раунде (видео) Александр Шлемнко: Бои в М-1 намного ответственнее и напряженнее, чем в Bellator Дэвид Шоу: UFC планирует провести минимум два турнира в России в период 2019-2020 годов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель бросила футболиста сразу после его провала на ЛЧ10
Абрамович наказал Британию583
Шарапова дошла до Уильямс4
Египет доставит России проблемы11
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от бутылок-убийц
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
03:48
«Два водка»
Прочее
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение