В UFC отменили поединок из-за потрескавшихся губ

Врач Атлетической Комиссии Нью-Йорка решил, что у Агуиллар, которая должна была сразиться против Джоди Эскюбель, инфекция.

"Комиссия волновалась из-за моих потрескавшихся губ и использование гигиенической помады во время медицинского осмотра и сразу же после взвешивания они отправили меня к дерматологу, который дал мне разрешение на бой.

Но сегодня комиссия снова нанесла удар и отменила бой. Нельзя объяснить поступки этой комиссии. Казалось, что это личное. Надеюсь, UFC перенесут бой в ближайшее время", — приводит слова Агуиллар VVMA.ru.