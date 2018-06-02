Спитц сломал руку в первом раунде поединка с Уолтом Харрисом 

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Тилл, Харитонов и Мусаси победили, Янькова проиграла — в обзоре выходных.

Ковингтон хочет выиграть титулы в среднем, полусреднем и лёгком весе

Шлеменко: с удовольствием рассмотрел бы возможность выступить на UFC в Москве