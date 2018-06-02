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Спитц сломал руку в первом раунде поединка с Уолтом Харрисом
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Спитц сломал руку в первом раунде поединка с Уолтом Харрисом 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Боец UFC Даниэль Спитц сломал руку в первом раунде поединка с Уолтом Харрисом на турнире UFC Fight Night 131. Об этом спортсмен сообщил в своём «инстаграме», опубликовав фото рентгеновского снимка. «Нужно отдать должное моему оппоненту Уолту Харрису. Он был лучшим сегодня. Я сломал руку в первые 30 секунд боя, я разочарован результатом, но благодарен за эту возможность. Спасибо всем, кто помогал мне при подготовке к бою», — написал в своём «инстаграме» Спитц.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Спитца.
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