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Шлеменко: после первой минуты я расслабился. Можно сказать, наплевал на бой
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Шлеменко: после первой минуты я расслабился. Можно сказать, наплевал на бой 

Чемпионат.com 4 часа назад
Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился впечатлениями от поражения на турнире M-1 Challenge-93, которое он потерпел в бою с Бруно Сильвой. По словам Александра, после первой минуты поединка он расслабился и забыл о том, что вышел на поединок с жёстким нокаутёром.
«После первой минуты я почему-то расслабился. Можно сказать, наплевал на бой. Точно помню, что неплохо попал в начале и подумал: похоже, поединок в кармане. Короче, главная ошибка: я забыл, что вышел против нокаутёра.
Есть разные бойцы, безударные, например, — которые могут побеждать только за счёт борьбы. А Сильва способен решить бой одним ударом. Причём как с рук, так и с ног, коленей и локтей. Решающий эпизод? Он зацепил меня тем корявым ударом у сетки. Я не смог быстро оправиться, а Сильва продолжил атаку, пока рефери не решил обо мне позаботиться и не вмешался в бой", — рассказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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