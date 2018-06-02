Шлеменко: после первой минуты я расслабился. Можно сказать, наплевал на бой

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился впечатлениями от поражения на турнире M-1 Challenge-93, которое он потерпел в бою с Бруно Сильвой . По словам Александра, после первой минуты поединка он расслабился и забыл о том, что вышел на поединок с жёстким нокаутёром.

«После первой минуты я почему-то расслабился. Можно сказать, наплевал на бой. Точно помню, что неплохо попал в начале и подумал: похоже, поединок в кармане. Короче, главная ошибка: я забыл, что вышел против нокаутёра.