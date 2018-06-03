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Менеджер Нурмагомедова: «Надеемся, что бой с Сен-Пьером можно провести в легком весе»
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Менеджер Нурмагомедова: «Надеемся, что бой с Сен-Пьером можно провести в легком весе» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Менеджер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз считает, что возможный бой с легендарным Жоржем Сен-Пьером можно провести в легкой весовой категории. Также он добавил, что ирландец Конор Макгрегор не заслуживает титульного боя с Нурмагомедовым.
«Мы надеемся, что поединок с Сен-Пьером можно провести в легком весе. Хабиб хочет драться за наследие, а не ради какой-нибудь мыльной оперы. Мы полагаем, что Конор Макгрегор не заслуживает шанса. Он не дрался примерно два года. Чем он заслужил титульный бой? Ему необходимо вернуть свой зад в зал и начинать работать над этим.
Единственная причина, согласно которой Нурмагомедов хочет бой с ним, кроется в том, что он хочет наказать его за произошедшее в Бруклине. Хабиб хочет дисциплинировать Макгрегора», — приводит слова менеджера MMA Fighting.
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