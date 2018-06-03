Менеджер Нурмагомедова заинтересован в организации поединка с Сен-Пьером 

ТАСС, 3 июня. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов намерен провести поединок с канадцем Жоржем Сен-Пьером. Об этом сообщил менеджер Нурмагомедова Али Абдельазиз, слова которого приводит MMAfighting.
"Мы хотим поединок с Сен-Пьером в легком весе, — сказал Абдельазиз. — Хабиб хочет, чтобы после него осталось наследие, а не мыльные оперы. Конор Макгрегор не заслуживает такого соперника".
Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. 29-летний россиянин одержал 26 побед в карьере (16 досрочно) при отсутствии поражений.
37-летний Сен-Пьер является одним из лучших бойцов UFC в полусредней весовой категории, в его активе 28 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 26 побед (14 досрочно) и потерпел два поражения. Он дважды завоевывал пояс организации в полусреднем весе. В ноябре прошлого года канадец дебютировал в средней весовой категории и в первом же поединке победил удушающим приемом британца Майкла Биспинга, завоевав титул UFC в данном весе. Однако спустя два месяца Сен-Пьер освободил титул, так как не мог проводить его обязательную защиту из-за проблем со здоровьем.