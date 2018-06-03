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Кунг-фу мастер решил показать силу ММА бойцу
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Кунг-фу мастер решил показать силу ММА бойцу 

Don't Panic 3 часа назад
Фото: Don't Panic
Кунг-фу в значительной степени является всего лишь обобщающим термином для большинства боевых искусств Китая. В Поднебесной, как известно, существует масса различных стилей боя, которые в современном мире выглядят, мягко говоря, не очень-то убедительно.
На этом видео показано поединок двух бойцов российской лиги «Стрелка». Участвовать в таких боях может любой желающий, они часто проводятся на улицах.
Кунг-фу мастер пытается доказать сопернику, практикующему ММА, что китайский стиль боя это не просто красивые танцы, а реально работающий способ победить соперника.
Ну, что сказать. По сравнению со многими, этот кунг-фу мастер держится даже неплохо. Он умудрился сделать пару отличных проходов. До того, как его везение закончилось.
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