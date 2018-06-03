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Какие машины предпочитают мировые звезды силовых единоборств
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Какие машины предпочитают мировые звезды силовых единоборств 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Подмечено, что звезды спорта имеют приверженность к автомобилям, соответствующим их достижениям и характеру. Посмотрим, какие машины предпочитают звезды бокса и MBA.
Начнем с чемпиона по боксу в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который большинство своих машин получил в качестве подарка от промоутеров. Первой его машиной была Priora, затем последовало несколько представителей Mercedes разных классов.
Часть из этих машин была впоследствии разбита. Сейчас же в гараже Хабиба стоит BMW 7 серии.
У знаменитого бойца MBA Федора Емельяненко первой машиной стал ВАЗ 2110, на которой он постигал навыки вождения. Сейчас спортсмен ездит на Mercedes-Benz серии GL.
С ВАЗ начал и Константин Цзю. Первой его машиной была модель 2109, которая была продана спустя через год после его получения.
Дальше Цзю пересаживался на разные машины, включая представителей Ford и Laser. Сейчас Константин передвигается на Toyota Land Cruiser.
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