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Менеджер Хабиба заинтересован в проведении боя с Сен-Пьером
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Менеджер Хабиба заинтересован в проведении боя с Сен-Пьером 

News.ru 51 минуту назад
Менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, что возможный спарринг Хабиба с выдающимся Жоржем Сен-Пьером можно организовать в лёгкой весовой категории. Абдель-Азиз назвал причину, по которой Хабиб хочет сразиться с Сен-Пьером.
«Мы верим, что бой с Сен-Пьером можно провести в лёгком весе. Хабиб хочет драться за наследие, а не ради какой-нибудь мыльной оперы.», — подчеркнул спортивный функционер MMA Fighting.
По словам Абдель-Азиза, ирландец МакГрегор не заслужил право встретиться в «клетке» с Хабибом в титульном бою, так как он не выступал в смешанных единоборствах примерно два года.
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