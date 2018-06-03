Менеджер Хабиба заинтересован в проведении боя с Сен-Пьером

Менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, что возможный спарринг Хабиба с выдающимся Жоржем Сен-Пьером можно организовать в лёгкой весовой категории. Абдель-Азиз назвал причину, по которой Хабиб хочет сразиться с Сен-Пьером.

«Мы верим, что бой с Сен-Пьером можно провести в лёгком весе. Хабиб хочет драться за наследие, а не ради какой-нибудь мыльной оперы.», — подчеркнул спортивный функционер MMA Fighting.

По словам Абдель-Азиза, ирландец МакГрегор не заслужил право встретиться в «клетке» с Хабибом в титульном бою, так как он не выступал в смешанных единоборствах примерно два года.