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Нурмагомедов может встретиться с Сен-Пьером
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ММА. Хабиб Нурмагомедов может встретиться с Сен-Пьером 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Для ведущего российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, который нынешней весной стал чемпионом американской лиги UFC в легком весе, не стоит вопрос о бое с Конором МакГрегором. Команда россиянина предпочла бы титульный бой против Жоржа Сен-Пьера.
Сен-Пьер — канадский боец ММА, двукратный чемпион UFC в полусреднем весе. "Мы хотим, чтобы бой с Сен-Пьером в легком весе состоялся, — цитирует MMAfighting.Com менеджера Нурмагомедова Али Абдельазиза. — Хабиб хочет драться для наследия, а не для "мыльной оперы". И UFC стоит начать переговоры с Сен-Пьером, а не с МакГрегором".
По мнению Абдельазиза, Конор не заслуживает бой с Нурмагомедовым: "Парень не дрался уже почти два года. Почему у него должен быть титульный бой? Ему нужно заставить себя работать и вновь пройти путь к титулу. Еще одна причина, почему Хабиб хочет драться с Конором: он хочет отомстить МакГрегору за нападение на автобус в Бруклине".
Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе в апреле нынешнего года, победив Эла Яквинту. Первую защиту ведущий российский боец планирует провести нынешней осенью, в сентябре или октябре.
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