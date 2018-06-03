ММА. Хабиб Нурмагомедов может встретиться с Сен-Пьером

Для ведущего российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова , который нынешней весной стал чемпионом американской лиги UFC в легком весе, не стоит вопрос о бое с Конором МакГрегором . Команда россиянина предпочла бы титульный бой против Жоржа Сен-Пьера.

Сен-Пьер — канадский боец ММА, двукратный чемпион UFC в полусреднем весе. "Мы хотим, чтобы бой с Сен-Пьером в легком весе состоялся, — цитирует MMAfighting.Com менеджера Нурмагомедова Али Абдельазиза. — Хабиб хочет драться для наследия, а не для "мыльной оперы". И UFC стоит начать переговоры с Сен-Пьером, а не с МакГрегором".

По мнению Абдельазиза, Конор не заслуживает бой с Нурмагомедовым: "Парень не дрался уже почти два года. Почему у него должен быть титульный бой? Ему нужно заставить себя работать и вновь пройти путь к титулу. Еще одна причина, почему Хабиб хочет драться с Конором: он хочет отомстить МакГрегору за нападение на автобус в Бруклине".