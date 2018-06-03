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Бойцы MMA ослушались рефери и учинили разборку в октагоне
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Бойцы MMA ослушались рефери и учинили разборку в октагоне 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Бойцы смешанного стиля (MMA) Жоао Элиас и Вальтер Мартинс проигнорировали требование рефери разойтись по углам и устроили драку в октагоне. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Jolasanda.
Рефери встречи разнял Элиаса и Мартинса, боровшихся в партере. После того, как оба бразильца поднялись, между ними произошла словесная перепалка. Несмотря на требования арбитра, бойцы вновь начали драться. Рефери пытался разнять их, на помощь подоспели члены команд. Обоих спортсменов дисквалифицировали.
Бои турнира Imortal FC 9 прошли в ночь с 2 на 3 июня в Бразилии. В главном бою вечера Эдвалдо Де Оливейра одолел 177-килограммового Вагнера Мартинса по кличке «Зулузиньо».
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