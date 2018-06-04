Французский жандарм против бойца ВДВ: встреча в самодельном ринге

Реальный французский жандарм специально прилетел для участия в не профессиональных боях на самодельном ринге. Его противником стал бывший ВДВшник, который первым же ударом отправил француза на пол. Конец? Да нет, только начало!

Пропустить удар в челюсть всегда не приятно. Иногда это заканчивается нокаутом, но жандарм схватил русского бойца и отправился вниз вместе с ним.

В партере француз явно чувствовал себя гораздо увереннее. Следующие четыре минуты прошли под знаком полной доминации жандарма. На 6 минуте рефери поднял обоих бойцов в стойку.

Честно говоря, нам кажется это ошибкой. Российский боец уже был готов сдаться, но получив передышку набрался сил и сумел добить француза.