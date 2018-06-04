Как принимать допинг, чтобы не поймали — рассказывает экс-чемпион UFC

Несмотря на то, что после подписания соглашения между UFC и Американским антидопинговым агентством (USADA) многие бойцы были уличены в применении запрещённых веществ, а сам спорт по признанию специалистов стал гораздо чище, чем раньше, систему допинг-контроля всё равно можно обмануть.

Об этом заявил один из лучших бойцов всех времён, экс-чемпион UFC в двух категориях канадец Джордж Сен-Пьер (26-2). И даже рассказал, как это сделать.

«Даже сейчас очень легко обмануть систему, — утверждает Джордж. — Скажем, я хочу сделать инъекцию препарата, который выйдет из моего организма через один-два дня. Я знаю, что в эти два дня меня нельзя проверять, потому что я попадусь, поэтому я сообщаю USADA, что уезжаю, к примеру, в чёртову Антарктику, в какое-то правдоподобное место, где они меня не достанут. Через пару дней я «вернусь», субстанция уже выйдет из моего организма, но её эффект будет длиться, к примеру, ещё месяц. Когда мы говорим о допинге, не все люди это понимают».

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«Некоторые вообще считают, что допинг не имеет никакого значения, но это, конечно же, не так. В восьмидесятые и раньше допинг давал прирост в силе, выносливости и прочности. Сейчас, когда технологии сильно продвинулись, появились препараты, которые изменяют время реакции и восстановления, придают уверенности, а это уже огромное преимущество. Играете вы в бейсбол или дерётесь, вы начинаете видеть вещи, которые раньше не видели, у вас меняется время реакции, вы начинаете более остро мыслить. Человека делают атлетом не мышцы. Одной из главных причин, почему Усейн Болт — самый быстрый в мире, является то, что его мозг и нервная система реагируют быстрее, чем у всех остальных».

«Если вы улучшите свою нервную систему, вы станет лучшим атлетом. Лучшим бойцом, лучшим бейсболистом. Конечно, эффект всего этого ограничен, но существует такая вещь, как мышечная память, так что отчасти эффект может быть постоянным. Сейчас очень трудно кого-то поймать, так что принимать допинг по-прежнему довольно легко. Конечно, всегда есть шанс, что вас поймают, но если бы я это делал, я бы заявил, что еду в Антарктику, сделал бы инъекцию, а затем вернулся и был бы в полном порядке».

Источник: FightTime

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